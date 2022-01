Il numero di telefono per avere tutte le risposte sul covid

Un numero di telefono dedicato appositamente alle richieste e ai dubbi sul covid. E' il numero 039.2369000 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Il numero di telefono è stato attivato appositamente da Ats Brianza e al centralino ci sono operatori preparati a rispondere a tutte le domande che riguardano il covid, come comportarsi in caso di contatto con persona positiva, che documenti richiedere per chiudere la quarantena...

Il numero è strutturato con queste sezioni relative alle problematiche indicate:

selezionare 1 per chiusura periodo sorveglianza e per rientro al lavoro o in comunità

selezionare 2 se sei positivo al tampone e hai bisogno di informazioni

selezionare 3 se sei contatto di un positivo e hai bisogno di informazioni

selezionare 4 per informazioni sul green Pass

selezionare 5 per le aziende e per i luoghi di lavoro

selezionare 6 per le scuole di ogni ordine e grado

selezionare 7 per il rientro dall'estero

selezionare 8 per informazioni sulle vaccinazioni.

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.