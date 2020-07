Coronavirus, ancora 88 nuovi casi in Lombardia e 5 in Brianza: i dati di giovedì

Nessuna vittima del virus in Lombardia e 88 nuovi positivi. Questi, in sintesi, i numeri del bollettino diffuso dalla Regione nel tardo pomeriggio di giovedì 30 luglio. Dei nuovi 88 positivi 17 risultano 'debolmente positivi' e 13 invece sono risultati contagi da covid-19 a seguito di test sierologici. A Monza e Brianza invece sono stati cinque i nuovi positivi registrati tra mercoledì e giovedì. L'unica provincia lombarda che nelle ultime ventiquattro ore ha avuto "zero" contagi è stata Lodi.

Sono stati 11.207 i tamponi effettuati, più di seicento le persone dimesse/guarite dopo l'infezione solo nell'ultima giornata. Stabili invece i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali della Lombardia con 13 pazienti ancora presenti e tre in meno invece i ricoveri nei reparti a minore intensità con 151 persone ancora in ospedale. Il numero delle vittime del covid in Lombardia resta stabile a 16.802 morti, con nessun nuovo decesso nell'ultima giornata.