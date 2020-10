Coronavirus, in arrivo nuova ordinanza. Fontana: "Escludo ipotesi nuovo lockdown"

Nessuna ipotesi di lockdown ma una nuova ordinanza in arrivo in Lombardia. A precisarlo è stato lo stesso governatore Attilio Fontana che ha specificato che Regione sta lavorando per evitare l'ipotesi di una nuova serrata. "Escludo che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere, anzi, tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di lockdown" ha dichiarato all'Ansa durante la presentazione della mostra sui 50 anni della Regione Lombardia a Palazzo Pirelli.

Nel pomeriggio Fontana avrà un incontro con i sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi e i capigruppo di maggioranza e opposizione per un aggiornamento sulla situazione epidemiologica. Per la giornata di martedì 27 ottobre inoltre è prevista una nuova ordinanza in cui verranno ribadite le limitazioni regionali anti-Covid per allineare a livello tecnico il documento attualmente in vigore con le disposizioni del nuovo Dpcm.