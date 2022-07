Le nuove regole della quarantena ad agosto

l picco dell'ondata sembra essere alle spalle. I contagi ieri sono stati 31.204, meno della metà dei 79.920 rilevati esattamente sette giorni prima. Un piano per cambiare le regole della quarantena e affrontare l'autunno con una strategia diversa è stato abbozzato dalle Regioni in un documento presentato al ministro della Salute Roberto Speranza, che sceglierà - non è una novità - la strada della gradualità. Infatti la discesa dei casi sarà lenta secondo gli esperti e la circolazione virale è destinata a mantenersi su livelli ancora alti almeno per tutto luglio. La circolare che taglia l’isolamento domiciliare dei positivi che risultano negativi al tampone dopo pochi giorni è già scritta e dovrebbe essere pubblicata già la prossima settimana.

Da settimane giungono da più parti le richieste anche di rivedere l’obbligo di isolamento, almeno per chi non ha sintomi e lavora nei servizi essenziali o comunque prevedendo mini quarantene. All'estero quasi ovunque le regole sono già adesso più soft. In Spagna e Inghilterra per i positivi non è più previsto l’isolamento. In Usa, Germania (con autotest finale), Svezia e Austria i giorni di quarantena sono invece ridotti a cinque. L'epidemiologo Pierluigi Lopalco invitava già a inizio mese a far presto e a cambiare le regole sull'isolamento di chi ha il Covid e lancia l'idea di togliere l'isolamento domiciliare almeno agli asintomatici che lavorano nei servizi essenziali, come sicurezza e sanità, ma indossando sempre le Ffp2. Un ripensamento generale dell'isolamento domiciliare dei contagiati dovrà in ogni caso prima o poi avvenire, perché la maggiore contagiosità delle nuove varianti e la loro minore patogenicità saranno caratteristiche dell'evoluzione del Covid verso l'endemizzazione.

Le regole attuali sulla quarantena sono le seguenti: dopo un tampone positivo, devono trascorrere minimo sette giorni prima di poter tornare in libertà, sempre che un altro test accerti che ci si è negativizzati. Ma con le ultime varianti in anti o sono stati asintomatici oppure hanno riscontrato sintomi lievi, scoprendo di essere positivi dopo diversi giorni. C'è anche poi chi risulta positivo al tampone solo giorni dopo la comparsa dei sintomi. Spesso questa "tipologia" di contagiati si negativizza in molto meno di una settimana: ma tutti devono restare a casa per sette giorni almeno. Le nuove regole prevederebbero invece che chi non ha più sintomi da 48 ore e risulta negativo a un tampone (in farmacia, all’Asl o dal medico), potrà uscire liberamente. Non è tutto: la circolare abbasserà da 21 a 15 (o forse 10) giorni il tempo di isolamento per i positivi che non si negativizzano pur non avendo sintomi. La carica virale in quel caso è molto limitata. In vista dell'autunno poi Regioni e tecnici del Ministero della Salute studiano un piano con lo stop totale della quarantena per gli asintomatici, chiedendo però loro di indossare le Ffp2 sempre e comunque nei locali al chiuso e all’aperto in caso di contatti ravvicinati.