Coronavirus: salgono a cinque i positivi tra i calciatori del Monza

Salgono a cinque i calciatori del Monza positivi al covid. Dopo i due contagi emersi nei giorni scorsi se ne aggiungono altri tre.

"A.C. Monza informa che, dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra", si legge in una nota del club brianzolo: "I tre calciatori sono completamente asintomatici, e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negativi i tamponi per gli altri componenti della squadra: gli allenamenti proseguiranno secondo protocollo. Il prossimo impegno sportivo è per sabato 17 ottobre alle 14, con l'incontro di Serie B tra Monza e Vicenza al Brianteo.