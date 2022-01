Tamponi senza prenotazioni nel nuovo drive through brianzolo

Dopo quello di Biassono e della farmacia comunale di Monza, nei prossimi giorni aprirà un nuovo centro tamponi. Da lunedì 24 gennaio drive through a Brugherio, al centro Cremonesi di via XXV Aprile.

Non è una novità per brugheresi che già l'anno scorso avevano utilizzato il servizio allestito nella stessa area. Il punto tamponi (esclusivamente in modalità drive) sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, senza necessità di prenotazione. Il tampone rapido costa 15 euro (adulti), ridotto a 12 euro per gli under 18.

Sarà possibile pagare sia in contanti sia utilizzando il pos. Bisogna essere muniti di tessera sanitaria.

"Ringrazio fin d'ora la cooperativa che gestisce il servizio, chi ci ha dato una mano per predisporre l'area - commenta il sindaco Marco Troiano -. Ringrazio l'associazione nazionale carabinieri e gli alpini che ci aiuteranno nel presidio del punto tamponi". Il nuovo servizio aveva sollevato qualche polemica. Nella delibera di Giunta che prevedeva l'attivazione del drive through si inseriva anche la possibilità di far effettuare il tampone gratuitamente ai dipendenti comunali. Il sindaco aveva subito chiarito che "Se veniamo a conoscenza di un caso e se dobbiamo essere certi, per tenere aperto un ufficio, che gli altri dipendenti non abbiano nulla, come datore di lavoro abbiamo scelto di avere dei tamponi per i dipendenti".