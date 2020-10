Ipotesi bar e ristoranti chiusi alle 18: la bozza del nuovo Dpcm e la rabbia degli esercenti

Un possibile stop a palestre e cinema e la chiusura anticipata alle 18 per ristoranti e bar. Potrebbero essere queste le misure contenute nella bozza provvisoria del nuovo Dpcm, che entrerà in vigore da domenica 25 ottobre (e da lunedì 26 per i locali).

Locali, teatri, cinema e palestre

La possibile stretta su bar e ristoranti è stata già contestata dalle Regioni e dagli esercenti, che a Milano avevano già protestato contro il coprifuoco imposto dall'ordinanza di Regione Lombardia nei giorni scorsi. A chiudere con il nuovo decreto ministeriale potrebbero essere poi cinema, teatri, palestre e piscine, ma la trattativa è ancora in corso.

L'esecutivo ha previsto anche ristori per i settori colpiti dalle nuove misure anti covid. Le risorse messe a disposizione di chi è costretto a tirare giù le saracinesche ammontano a 2 miliardi di euro, che potrebbero essere inseriti in un decreto già la prossima settimana.

Scuola, feste e centri urbani

Ad essere confermata, inoltre, dovrebbe essere anche la didattica a distanza al 75% nelle scuole superiori, che in Lombardia da lunedì entrerà in vigore al 100% su decisione del presidente lombardo Attilio Fontana, che nonostante le critiche di studenti, insegnanti e comuni ha tirato dritto sulla 'chiusura' degli istituti. Asili nido, scuole dell’infanzia, elementari e medie dovrebbero invece restare tutte in presenza.

A colpire le nuove restrizioni potrebbero essere anche le feste, le sale scommesse, i bingo e i casinò. Mentre i musei dovrebbero rimanere accessibili. Prevista, infine, la possibilità di chiudere i centri urbani nel caso di affollamento dalle ore 21, garantendo l'accesso a negozi e abitazioni private. La raccomandazione per i cittadini, poi, sarà quella di non ricevere a casa persone diverse dai propri conviventi salvo che per motivi di necessità comprovata, e comunque sempre con l'utilizzo delle mascherine.