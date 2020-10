Bar e ristoranti chiusi alle 18, stop a palestre e spettacoli: cosa cambia con il nuovo Dpcm

Il nuovo e atteso Dpcm con le restrizioni per fermare la seconda ondata di coronavirus è stato firmato dal premier Giuseppe Conte ed entrerà vigore da lunedì 26 ottobre rimanendo valido fino al 24 novembre. La stretta riguarda bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri, cinema e scuola. Mentre non ci sarà nessun divieto di spostamento tra le diverse Regioni e i diversi comuni. A breve il presidente del Consiglio illustrerà le misure adottate in conferenza stampa.

Locali

Le consumazioni nei bar e nei ristoranti dovranno avvenire prima delle 18, ma i locali potranno rimanere aperti nel week-end e durante le festività. Questa restrizione è stata contestata dalle Regioni e dagli esercenti, che avevano già protestato contro il coprifuoco imposto dall'ordinanza di Regione Lombardia nei giorni scorsi.

"Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) - si legge nel testo del decreto ministeriale - sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze".

L'esecutivo ha previsto anche finanziamenti per i settori colpiti dalle nuove misure anti covid. Le risorse messe a disposizione di chi è costretto a tirare giù le saracinesche ammonterebbero a 1,5-2 miliardi di euro, che potrebbero essere inseriti in un decreto già la prossima settimana.

Scuola

Ad essere confermata, inoltre, la didattica a distanza al 75% nelle scuole superiori, che in Lombardia da lunedì entrerà in vigore al 100% su decisione del presidente lombardo Attilio Fontana, che nonostante le critiche di studenti, insegnanti e comuni ha tirato dritto sulla 'chiusura' degli istituti. Asili nido, scuole dell’infanzia, elementari e medie rimangono invece tutti in presenza.

"L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia - specifica il nuovo Dpcm - continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9".

Spostamenti fuori dal proprio comune e dalla Lombardia

Non viene introdotto alcun divieto di spostamento. Tuttavia il decreto afferma: "È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".

Piscine e palestre

"Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali - si legge nel testo del nuovo Dpcm - fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento".

Cinema, teatri e negozi

"Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò - continua il testo del decreto -. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto".

"Le attività commerciali al dettaglio - prosegue il Dpcm - si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio".