Coprifuoco in Lombardia, spostamenti vietati dalle 23 alle 5 e torna l'autocertificazione

Coprifuoco a Monza e in tutta la Lombardia a partire da giovedì 22 ottobre 2020. La bozza dell'ordinanza regionale - dopo la proposta avanzata dai sindaci dei comuni capoluogo e dall'Anci al governo - è stata firmata da presidente Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza. La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che a fine mese, se non cambierà il trend, potrebbero portare fino a quattromila ricoveri nei normali reparti e a circa 500 in terapia intensiva. Le nuove disposizioni regionali saranno valide fino al prossimo 13 novembre.

Coprifuoco in Lombardia: divieti e multe

Spostamenti vietati a partire dalle 23 e fino alle 5 del giorno successivo in Lombardia se non per esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza. Nel testo si specifica "è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza". E per questo motivo sarà necessario esibire nuovamente un'autocertificazione per provare le motivazioni dello spostamento. Al momento nel documeto tuttavia, non si fa alcun cenno alla chiusura dei centri commerciali nel weekend, misura chiesta dai sindaci dei capoluoghi lombardi e dalle squadra di Attilio Fontana (e presente all'interno di un documento inviato dall'ufficio stampa regionale).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il mancato rispetto delle misure previste dall'ordinanza comporterà sanzioni a partire da 400 euro secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.