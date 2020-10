All'ospedale di Vimercate i tamponi a studenti e personale scolastico verranno fatti su appuntamento

Oltre 400: sono questi i tamponi alla sola popolazione scolastica (studenti, insegnante e personale scolastico) che l'ospedale di Vimercate ha eseguito nella giornata di lunedì 19 ottobre. In precedenza, la media quotidiana era di 150.

"Da martedì 27 ottobre l'Asst, pur continuando ad assicurare l’accesso diretto, si propone un’opportunità in più ai soggetti afferenti al pianeta scuola che devono sottoporsi a tampone” spiega ora Guido Grignaffini, direttore socio sanitario. In cosa consiste la novità? Nell'apertura di una pagina web per la registrazione e l’accodamento degli utenti, in modo ordinato e controllato. Si potrà accedere al nuovo servizio di registrazione, attivo da lunedì 26 ottobre, attraverso la home page del sito internet aziendale. L’obiettivo? Dare ordine al flusso degli utenti e garantire una fascia oraria certa in cui presentarsi.

In home page si seleziona la funzione "Prenotazione Tamponi Scuola" e si accede ad una pagina che consente la registrazione dell’utente, attraverso l’inserimento dei propri dati. All’indirizzo elettronico fornito dall’utente sarà successivamente inviato un messaggio per confermare la registrazione, assegnare la data dell’appuntamento e, soprattutto, la fascia oraria in cui presentarsi.

“Va da sé che questa modalità d’approccio garantisce non pochi benefici. Intanto viene assegnata una fascia oraria precisa all’utente. Consente poi alla nostra organizzazione di fare una sorta di pre accettazione e quindi di velocizzare i tempi di svolgimento ed esecuzione del tampone. Ciò consente anche di dimensionare e programmare correttamente le forze da mettere in campo” spiega Nunzio Del Sorbo, Direttore Generale dell’Asst.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il servizio è riservato esclusivamente al personale scolastico docente e non docente, ai minori e agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.