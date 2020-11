Limbiate, parchi chiusi dopo le 18 in città: l'ordinanza del sindaco

Parchi e giardinetti chiusi a partire dalle 18. Per contrastare l'epidemia di coronavirus a Limbiate il sindaco ha scelto di chiudere le aree verdi cittadine e ha firmato un'apposita ordinanza. Il documento, datato 9 novembre, prevede dunque "per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura e il divieto assoluto di ingresso di persone di tutti i parchi, tutti i giorni, dalle ore 18".

A firmare l'ordinanza il sindaco Antonio Romeo. Per i trasgressori sono previste sanzioni. Il provvedimento è stato adottato come "azione di prevenzione rispetto alla possibilità di formazione di luoghi di aggregazione, favorevoli all’evolversi del contagio". Limbiate, dati alla mano, risulta essere tra i comuni più colpiti da questa seconda ondata della pandemia di coronavirus (Leggi qui i 10 comuni con più contagi in Brianza).

