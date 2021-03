Monza, scuole e aree gioco chiuse in tutta la città: il Parco resta aperto

Il Parco di Monza e i giardini pubblici resteranno aperti. Verranno invece chiuse le 50 aree gioco sparse in città come previsto dall’ordinanza regionale

Sono circa 10mila gli studenti che da venerdì 5 marzo resteranno a casa a causa della chiusura disposta per le scuole dalla nuova ordinanza regionale che estende la fascia di rischio arancione "rafforzato" su tutto il territorio regionale. Il provvedimento avrà validità fino al prossimo 14 marzo.

Anche a Monza le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, ad eccezione di nidi e micronidi.

“Appena ho saputo della decisione di Regione Lombardia in tarda mattinata, ho chiesto di posticipare la chiusura delle scuole dell’infanzia e di quelle primarie almeno a lunedì 8 marzo, questo per consentire alle famiglie di avere un tempo minimo per organizzarsi. Purtroppo mi è stato risposto che non c’era più tempo per modificare l’ordinanza” spiega il Sindaco Dario Allevi, responsabile del Settore Istruzione e Politiche Educative di Anci.

Chiuse le aree gioco: il Parco di Monza resta aperto

Per quanto attiene alle restanti restrizioni decise da Regione Lombardia, il Sindaco conferma che il Parco di Monza e i giardini pubblici resteranno aperti. Verranno invece chiuse le 50 aree gioco sparse in città come previsto dall’ordinanza regionale.