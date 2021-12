Code e viabilità in tilt per i tamponi a Monza: ecco il perché delle lunghe file

Traffico paralizzato a Monza lunedì mattina tra viale delle Industrie e viale Stucchi, in zona stadio, a causa delle lunghe code di utenti in attesa di accedere al punto drive through gestito dalla Ats di Monza con utenti che si sono ritrovati ad attendere il proprio turno per diverso tempo e con il passare delle ore la colonna di auto in coda si è fatta chilometrica con la fila che occupava tutta una corsia da viale delle Industrie.

I disagi alla viabilità (e all'organizzazione del centro con le attese prolungate) sono stati causati da un afflusso eccessivo di utenti senza prenotazione. "Presso il Drive Through di viale Stucchi a Monza si sono registrati nelle ultime ore disagi a causa di un vasto numero di utenti senza prenotazione, mettendo in difficoltà l’intero sistema viabilistico" hanno spiegato dalla Asst di Monza nel primo pomeriggio.

Oltre 1.200 tamponi al giorno

L'intero sistema è sotto pressione e a parlare sono i numeri. "Fino al 9 dicembre sono stati eseguiti 500 tamponi al giorno. A partire dal 13 dicembre ne sono stati eseguiti 1000 al giorno, dalla settimana scorsa il numero dei tamponi è salito progressivamente a 1200 al giorno" riferiscono dalla direzione sanitaria. Al drive through si accede solo su prenotazione in presenza di motivazioni cliniche e quindi su indicazione del Medico di Medicina Generale o da parte della ATS al termine dell’isolamento. L'unica fascia di utenti ad accesso libero è quella relativa al settore scolastico, studenti e personale compreso. Lunedì mattina il drive through di viale Stucchi a Monza ha riaperto dopo la chiusura festiva del 25 e 26 dicembre.

Le lunghe code di lunedì

A documentare la situazione oltre alle segnalazioni dei cittadini di passaggio anche un video postato sul suo profilo Twitter dalla giornalista Selvaggia Luccarelli.