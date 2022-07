Tutti i punti dove sarà possibile vaccinarsi contro il covid in Brianza

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato il 'Piano operativo regionale di emergenza vaccinazioni Covid-19'. Lo comunicano la vicepresidente Letizia Moratti, con delega al Welfare al termine della seduta di oggi. Alla luce dell'esperienza maturata nel corso del 2021-2022, il Gruppo di Coordinamento vaccinazioni anti Covid-19 - con il dottor Guido Bertolaso, consulente del presidente, che prosegue la sua attività nel ruolo di coordinatore della campagna vaccinale per la Lombardia - ha ritenuto opportuno elaborare, in collaborazione con le ATS, un 'Piano Operativo di Emergenza' contenente la programmazione dell'offerta vaccinale da attuare in caso di recrudescenza pandemica.

Il piano vacinale: i tre scenari

L'obiettivo del piano è definire un'organizzazione regionale tempestiva, in caso di ripresa della campagna vaccinale massiva, che sappia garantire, dopo la fase attuale (Scenario 1), una sufficiente capacità vaccinale in relazione a due diversi scenari. Scenario 2: le Ats, in collaborazione con le Asst, su input della direzione generale welfare, si organizzano - entro 7 giorni - per garantire fino a 35 mila vaccinazioni al giorno sul territorio regionale. Scenario 3: le Ats in collaborazione con le Asst attivano - entro 15 giorni dall'input della direzione generale welfare qualora il passaggio avvenga dallo scenario attuale / 7 giorni se l'attivazione avviene dallo Scenario 2 - un numero di centri vaccinali idonei a sostenere un'attività di somministrazione di massa che permetta di raggiungere le 60 mila vaccinazioni al giorno.

I punti in provincia di Monza e Brianza

Saranno attivati punti vacinali presso l'ex Esselunga di Vimercate, il policlinico di Verano Brianza e l'auxologico di Meda, oltre all'ospedale San Gerardo (sono in caso scenario 2), sostituito dall'autodromo di Monza in caso di scenario 3.