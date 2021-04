Da oggi in Lombardia il vaccino covid si prenota con Poste, tutti i modi e come fare

Sito, call center, Postamat e postini: tutti i modi per prenotare il vaccino in Lombardia

È il giorno di Poste. Da oggi, venerdì 2 aprile, regione Lombardia passa ufficialmente ai sistemi di Poste Italiane per prenotare i vaccini anti covid abbandonando definitivamente Aria spa, la società regionale che finora aveva gestito gli appuntamenti, tra disagi, disguidi e polemiche.

I primi che potranno prenotare saranno i cittadini lombardi tra i 75 e i 79 anni - oltre che i disabili e i vulnerabili -, mentre poi man mano che si andrà avanti con la campagna vaccinale verranno "sbloccate" le altre fasce. Chiaramente chi ha già prenotato con Aria, non dovrà effettuare un'altra prenotazione.

Video | Il tutorial per prenotare sul sito di Poste

Come prenotare vaccino covid su sito Poste

Per prenotare sul sito - qui il link - sarà sufficiente avere il numero della tessera sanitaria e un cellulare. "Per iniziare, inserisci negli appositi campi il numero della tessera sanitaria e il tuo codice fiscale e seleziona il consenso al trattamento dei tuoi dati personali. Clicca sulla voce 'Accedi' per proseguire", si legge sul portale.

Poi, "inserisci nei campi richiesti la tua Provincia, Comune e il Cap per individuare il centro vaccinale più vicino a te. Successivamente inserisci il numero di cellulare su cui vuoi ricevere la conferma con i dati della prenotazione, inserisci la tua data di nascita. Clicca ora su 'Cerca' per proseguire". A questo punto "il sistema ti mostrerà data, orario e indirizzo dei centri vaccinali disponibili per effettuare la vaccinazione. Seleziona la data, l'orario e il centro vaccinale che preferisci. Prosegui selezionando conferma".

Quindi "inserisci il codice che hai appena ricevuto sul numero di cellulare che hai indicato" e "visualizzerai tutti i dettagli della tua prenotazione, che riceverai anche via Sms sul tuo cellulare".

Prenotare il vaccino covid con call center o Postamat

In Lombardia da oggi è possibile prenotare il vaccino covid anche da cell center al numero 800894545 o dal Postamat. Per farlo basterà raggiungere uno degli sportelli Atm presenti sul territorio, premere il tasto 6 e inserire la tessera sanitaria.

Quindi bisognerà comunicare Cap e numero di cellulare e poi scegliere un appuntamento tra quelli proposti. Una volta confermato giorno e orario con il codice ricevuto sul cellulare, bisognerà confermare e ritirare la ricevuta cartacea di promemoria.

Prenotare il vaccino covid coi postini

E sempre attraverso Poste sarà possibile prenotare i vaccini covid con i postini. "Il portalettere - hanno spiegato dalla società - può effettuare una prenotazione per il vaccino anti covid 19 a tuo nome. Chiedi il suo supporto per eseguire la procedura di prenotazione del tuo vaccino. Il servizio è gratuito e solo i portalettere di Poste Italiane sono abilitati a fornirlo".

Come sempre sarà necessario fornire Cap e codice fiscale e poi scegliere un appuntamento tra la lista. Lo stesso postino lascerà una ricevuta di conferma.