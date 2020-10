Limbiate, nuovo punto per i tamponi drive-in per studenti e personale scolastico

Un nuovo punto per i tamponi drive-in in Brianza. Da martedì a Limbiate, presso il parcheggio del centro sportivo di via Tolstoj, sarà attivo un secondo drive-trough gestito dalla Asst di Monza a cui potranno rivolgersi studenti e personale scolastico dei comuni Ovest della Brianza.

Dopo il punto tamponi presso l'ospedale vecchio di Monza, in via Solferino, dove nei giorni scorsi nel quartiere si erano registrati diversi disagi causati dalle auto in coda in attesa del test, sarà operativo un secondo punto tamponi. Insieme ai 500 test effettuati in sei ore a Monza, a Limbiate ogni giorno sarà possibile gestire fino a 400 accessi. Il servizio di tampone naso-faringeo per la ricerca di Covid-19, è rivolto al personale scolastico e agli studenti, inviati su segnalazione del Medico di Medicina Generale, del Pediatra o con autocertificazione autorizzata dalla scuola stessa e sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 14.30.

Si rivolgeranno a questo punto tamponi i comuni dell’Ovest della Brianza e specificatamente Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto, Nova Milanese, Seveso e Varedo.

“Il Comune si è reso subito disponibile a trovare uno spazio adeguato rispetto alla necessità di questo servizio – sottolinea il sindaco Antonio Romeo - perché riteniamo che Limbiate possa essere baricentrico rispetto ad altri Comuni della provincia di Monza e Brianza. Sono soddisfatto che il servizio venga fatto sul territorio del mio comune, nella periferia della provincia per andare incontro alle esigenze dei cittadini”.

“Presso il drive-through di Monza – specifica il Direttore Generale della ASST Monza – eseguiamo oltre 500 tamponi al giorno in sei ore, dando prova di grande efficienza e senza creare disagi agli utenti, in modo sicuro e veloce. Il punto tamponi di Limbiate servirà a canalizzare la parte scolastica dei comuni del Nord-Ovest della nostra provincia, relativa ai rientri negli istituti per diversificare anche geograficamente i flussi ed offrire quindi ancora maggiori servizi ai nostri cittadini”.