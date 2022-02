Il Comune brianzolo con il purificatore d'aria a scuola e in municipio

La battaglia contro il covid (ma più in generale contro i virus) si combatte anche mantenendo "pulita" l'aria. Il Comune di Aicuzio ha perciò deciso di dotare la scuola, gli uffici comunali, e gli ambulatori medici di purificatori d'aria. Un investimento di 50 mila euro utilizzando anche parte degli avanzi di bilancio.

I purificatori sono stati installati nelle cinque classi della scuola elementare del paese, ma anche nel locale mensa, nell'aula di informatica, nell'aula servizi. Idem negli uffici comunali e nell'ambulatorio medico ubicato all'interno della Villa di proprietà del Comune.

"Siamo il primo Comune della provincia con una scuola e un Municipio con aria 'pulita' - commenta il sindaco Matteo Baraggia -. Abbiamo anticipato progetti che probabilmente arriveranno nei prossimi mesi".

Il piccolo comune della provincia di Monza che conta poco più di 2 mila abitanti crede profondamente nell'innovazione. In programma anche un progetto per "produrre" energia in casa: con l'installazione di pannelli fotovoltaici e accumulatori al centro sportivo.