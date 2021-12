Quali sono i centri tamponi in Brianza e chi può accedere

In questi giorni sono tantissimi i monzesi e i brianzoli che sono risultati positivi al covid. Ma sono tanti i dubbi e le domande su chi e quando bisogna sottoporsi al tampone.

Dall'Ats Brianza arrivano tutte le risposte. Se il paziente è sintomatico deve contattare il proprio medico di medicina generale, o il pediatra o la guardia medica che dovrà eseguire direttamente un tampone antigenico rapido ed inserire l'esito nel flusso tamponi regionale. L'esito positivo non dovrà essere confermato con tampone molecolare. Il cittadino riceverà il giorno successivo un sms da compilare. Oppure lo specialista dovrà prenotare il tampone molecolare al cittadino da eseguire nei punti tampone del territorio; oppure emettere la ricetta con la quale il cittadino sintomatico può recarsi nei punti tampone sul territorio senza appuntamento (sia punti tampone della Asst, sia nei punti tampone privati accreditati). I tamponi sono gratuiti.

L'Ats precisa che i test rapidi autosomministrati non hanno valore diagnostico.

I punti tampone dell'Ats Brianza sono a Monza in viale Stucchi (aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 16, la domenica dalle 9 alle 13); al drive through all'ospedale di Vimercate in via Cosma e Damiano (aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 21.20, il sabato dalle 7.30 alle 18.30, e la domenica dalle 7.30 alle 12.30); a Carate Brianza al poliambulatorio dell'ospedale (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, la domenica dalle 8.30 alle 14.30); a Limbiate al drive through vicino al Palasport di via Tolstoj (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.30, sabato dalle 8 alle 13).

Nella giornata di sabato 1 gennaio sarà aperto solo il drive through di Vimercate dalle 7.30 alle 12.