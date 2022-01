Ecco le visite e le prenotazioni bloccate a causa del covid

Personale ed energie concentrati in corsia nella lotta contro il covid. Aumenta la pressione sull'Asst Monza che in queste settimane deve far fronte a un'impennata di ricoveri a causa del coronavirus. Monza e la Brianza è una delle provincie italiane più colpite dalla variante Omicron e la diffusione dei contagi si fa sentire anche sui posti letto occupati.

Da qui la necessità di riorganizzare le attività ambulatioriali e i servizi di prenotazione. A partire da oggi lunedì 10 gennaio sono sospese le prenotazioni per le prestazioni con classe di priorità D e P e i controlli. Ad eccezione di ematologia, oncologia, radioterapia, nefrologia, medicina nucleare, senologia, psichiatria e psicologia clinica, neuropsichiatria Infantile, Ecg, Rm 3Tesla, ginecologia, neurologia, neurochirurgia, diagnostica cardiologica, elettrofiosologia, pneumologia, malattie rare, terapia del dolore, neurologia, chirurgia vascolare, radiologia, servizio dietetico, controlli scompenso cardiaco, geriatria (ambulatorio della dottoressa Massariello), piccoli Interventi, ambulatorio ipertensione, e ambulatorio dislipidemie. L'ospedale invita i pazienti a controllare la prescrizione medica. Si possono invece prenotare tutte le prescizioni con classe U e B. Il provvedimento riguarda sia le attività all'ospedale Nuovo sia a quello Vecchio.

Sempre da oggi sospese le attività ambulatoriali con classe di priorità D e P per le specialità di geriatria, medicina I, e diabetologia. Tutte le altre prestazioni rimangono invariate. Resta invariata l'attività ambulatoriale all'ospedale Vecchio di via Solferino.

Inoltre è sospesa anche l'attività in libera professione ambulatoriale relativa alle discipline per le quali è sospesa l'erogazione e la prenotazione attraverso il sistema sanitario nazionale.

Invece fino al 28 febbraio rimarrà chiuso il polimabulatorio di Brugherio.