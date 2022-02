Fino a quando rimarrà aperto l'hub vaccinale dell'ex Philips?

Da area industriale ad hub vaccinale. Uno dei più grandi della Lombardia. Il centro vaccinale nell'area dell'ex Philips dovrebbe chiudere i battenti alla fine di settembre 2022. Ad annunciarlo è Gianmaria Bellazzi, proprietario dell'area che insieme alla sua famiglia ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione della comunità quei grandi spazi. Nei giorni scorsi la firma dell'accordo che proroga l'utilizzo di una parte della ex area industriale per proseguire la campagna vaccinale. Nella speranza che poi la pandemia sia ormai superata e il grande hub di viale Campania possa essere definitivamente archiviato nei libri di storia.

Una perfetta macchina organizzativa quella che dal 26 aprile dell'anno scorso ogni giorno lavora senza sosta: medici, infermieri, personale amministrativo e una grande squadra di volontari che quotidianamente accolgono i monzesi e i brianzoli che hanno deciso vaccinarsi contro il covid. Un anno fa Bellazzi aveva rivelato che aveva deciso di mettere a disposizione il suo spazio proprio per ringraziare la città di Monza che aveva dato tanto alla sua famiglia.

"Mi auguro che non siano necessarie ulteriori proroghe - aggiunge Bellazzi -. E che il 30 settembre sia la data finale. In questi mesi il centro vaccinale nell'ex Philips è diventato un importante punto di riferimento per i cittadini. In termini numerici siamo il terzo hub della Lombardia. Ma in termini di efficienza e di gradimento penso che siamo i primi".

Poi inizierà il grande intervento di riqualificazione di quell'area denominata Energy Green Park. Un grande quartiere green con case, negozi, centro sportivo, la pizzeria di Pizzaut gestita da ragazzi autistici e anche l'innovativa produzione in loco di energia rinnovabile. Energia che servirà non solo la nuova area residenziale, ma anche altre parti della città.