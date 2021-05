In arrivo oltre 12mila dosi di vaccino a Monza e Brianza

In arrivo nuove dosi di vaccino: la consegna è prevista per venerdì 21 maggio. In quella data arriveranno in Brianza i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA per la consegna delle dosi dei vaccini all’ospedale San Gerardo di Monza e all’Asst Brianza. Nei due grandi centri sanitari verranno consegnati 12.250 dosi di vaccini (9.200 dosi di Moderna e 3.050 di Johnson&Johnson).

La partenza in mattinata da Piacenza dove i vaccini verranno caricati su furgoni speciali attrezzati con celle frigorifere.

In totale il Corriere SDA, in collaborazione con l’Esercito Italiano, consegnerà in Lombardia 177.950 dosi di cui 20.000 dosi di vaccini AstraZeneca, 35.550 dosi di Johnson&Johnson e 122.400 dosi di Moderna.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Lazio, Molise, Marche, Calabria, Puglia e Sicilia per un totale complessivo di 693.650 dosi.

“Sono particolarmente orgoglioso della nostra collaborazione con l'Esercito Italiano nell'ambito del?piano di somministrazione nazionale dei vaccini – commenta Matteo Del Fante, AD di Poste Italiane -. Un bacino potenziale?del 37% della popolazione verrà vaccinato grazie alle dosi prenotate?sulla nostra piattaforma Cloud e consegnate da Poste Italiane. Mentre continuiamo ad avanzare rispetto ai?nostri obiettivi strategici, crescendo in aree chiave e accelerando la nostra trasformazione digitale, siamo anche consapevoli – ha aggiunto -? del fatto che il nostro successo non è soltanto misurato dalla?performance finanziaria, ma anche da come agiamo in modo responsabile?a servizio del Paese".