In Lombardia vaccinazioni in farmacia: ecco quando

Intanto dall'11 ottobre sarà possibile prenotarsi direttamente in farmacia e non sul portale Poste

Prenotazione della vaccinazione anti covid: in Lombardia dall’11 ottobre sarà possibile prenotarla direttamente in farmacia. Da settimana prossima grandi novità per i lombardi che dovranno prenotare la vaccinazione: sarà possibile farlo direttamente in farmacia e non dal portale Poste.

Quando vaccinarsi in farmacia

Inoltre dal 18 ottobre saranno 668 farmacie le farmacie aderenti al progetto dove sarà possibile sottoporsi anche alla vaccinazione. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con FederFarma. Si inizierà nelle Ats Montagna, Ats Brescia e Ats Pavia. Da mercoledì 20 ottobre partiranno le farmacie dell’Ats Milano, Ats Insubria, Ats Brianza, Ats Bergamo, Ats Val Padana.

Il vaccino anche dal medico di famiglia

Vaccinazione non solo in farmacia ma anche dal medico di famiglia. È stato definito un accordo con i medici di medicina generale per la somministrazione della terza dose di vaccino. Quelli aderenti alla campagna vaccinale avranno in carico le vaccinazioni domiciliari e/o presso i loro ambulatori in linea con i requisiti per la somministrazione.

Quando la terza dose per medici, infermieri e oss

Intanto al via anche la terza dose per il personale socio sanitario. “Il personale socio sanitario potrà ricevere la dose 'booster' dall'11 di ottobre ed entro la fine di dicembre avremo vaccinato tutti”, ha annunciato Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale. Come nella fase 1, gli operatori sanitari potranno essere vaccinati presso il proprio luogo di lavoro (ospedali, ambulatori, pubblici e privati) mentre gli altri operatori sanitari presso i Centri Vaccinali con prenotazione sul portale Poste.

La campagna vaccinale in Lombardia

I numeri della campagna vaccinale in Lombardia aggiornati al 5 ottobre: 15.085.977 somministrazioni totali (comprese le dosi aggiuntive); 7.655.809 cittadini completamente vaccinati; 8.006.301 cittadini con almeno 1 vaccinazione; 17.495 le dosi aggiuntive già somministrate.