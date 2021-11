Il covid nelle scuole di Monza e Brianza: 1.288 studenti in quarantena

Il covid entra nelle scuole di Monza e Brianza: sono 70 le classi in quarantena, 1.288 gli studenti obbligati a rimanere a casa. Questo il consueto bollettino diffuso dall'Ats Brianza e aggiornato alla data del 7 novembre.

Nella settimana precedente nel territorio brianzolo erano 52 le classi in quarantena e 909 gli studenti messi in isolamento.

Analizzando i dati forniti dall'Ats emerge che a livello regionale i contagi sono in crescita in tutte le fasce di età: dal nido alle scuole superiori, ma i contagi più diffusi restano quelle nella scuola primaria (bambini con un'età compresa tra i 6 e i 10 anni).

Per le scuole di Monza e Brianza i maggiori contagi ci sono tra gli studenti delle scuole medie.

Dati alla mano sono 7 le classi in quarantena tra nidi e materne (con 97 alunni e 14 operatori scolastici in isolamento); 16 le classi in quarantena nella scuola primaria (con 292 alunni in isolamento, ma nessun operatore scolastico); 39 le classi in quarantena nella scuola media (744 studenti e un operatore scolastico in isolamento); 8 le classi in quarantena nelle scuole superiori (con 155 studenti in siolamento);