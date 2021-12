Quante sono classi in quarantena nelle scuole di Monza e Brianza?

In Brianza ci sono 160 classi in quarantena. E' stato reso noto il report settimanale relativo all'andamento dell'epidemia relativo al settore scolastico da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. Le classi in quarantena tra Lecco e la Brianza risultano 160 con un totale di 2.571 alunni e 99 operatori scolastici. Numeri in lieve calo rispetto ai dati di una settimana fa quando le classi a casa risultavano 169 per un totale di 2.826 alunni, dato che era risultato il più alto di tutta la Lombardia.

Sono 49 le classi chiuse negli asili nido del territorio per quarantene in seguito a contatti covid per un totale di 740 bambini e 51 operatori scolastici, 64 le classi della scuola primaria con 1.071 studenti e 41 addetti, 16 le classi delle medie e 12 per gli istituti superiori. Di queste citate 141 sono sul territorio di Monza e Brianza e 19 a Lecco.

Prosegue la campagna vaccinale

La Lombardia continua a vaccinare. E le somministrazioni proseguiranno anche nella giornata di Natale con 4mila inoculazioni previste. Intanto sono salite a oltre 100 mila le vaccinazioni medie giornaliere anti covid in Lombardia considerando gli ultimi sette giorni: ne sono state somministrate 712.641 per una media di 101.805 al giorno. Il 23 dicembre sono previste infatti poco meno di 100 mila vaccinazioni, il 24 dicembre circa 50 mila e il giorno di Natale quasi quattromila. La terza dose è già stata ricevuta dal 36% di coloro che avevano già completato il ciclo vaccinale, con percentuali che sfiorano l'80% per gli ultra ottantenni, il 55% per i 70-79enni, il 50% per i 60-69enni, il 39% per i 50-59enni, il 25% per i 40-49enni, il 20% per i 30-39enni, il 15% per i 20-29enni e il 2% per gli adolescenti sopra i dodici anni. In cifre, sono state somministrate quasi due milioni e 875 mila dosi 'booster', di cui oltre 104 mila nelle Rsa, 76 mila nelle farmacie, quasi 33 mila a domicilio.

Procedono anche le prenotazioni per le vaccinazioni pediatriche per i bambini da 5 a 11 anni: hanno raggiunto quota 114.885, ovvero il 18% della platea di riferimento. Ad essersi effettivamente vaccinati sono 32.043 bambini. Per loro le inoculazioni sono partite il 16 dicembre. Nel complesso, l'adesione alla campagna vaccinale è oggi all'88% della platea di nove milioni e mezzo di lombardi. Le adesioni complessive al richiamo 'booster' sono in tutto quattro milioni e 741 mila. "Apprezzo lo spirito di straordinario senso civico dei cittadini lombardi - ha commentato Letizia Moratti, vice presidente della Regione e assessora al welfare - e colgo l’occasione per ringraziare sentitamente medici, operatori sanitari, infermieri, personale amministrativo, militari, protezione civile e i tanti, tantissimi volontari che anche in questi giorni di festa saranno impegnati nei centri vaccinali".