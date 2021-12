Quante sono le classi in quarantena a Monza e Brianza

In Brianza sono 169 le classi in quarantena e Monza e Brianza è la provincia con il maggior numero di studenti in quarantena: 2.826 alunni in totale dai nidi alle superiori. A questo dato si deve aggiungere quello degli operatori scolastici che sono 175. I dati sono stati diffusi dal report di monitoraggio relativo alla situazione scolastica e relativo alla settimana scorsa.

Quante classi in quarantena in Brianza

Per l'area di Monza le classi in quarantena sono 149, 20 invece quelle relative alla provincia di Lecco. Nel dettaglio sono 51 le classi chiuse negli asili nido perchè in quarantena per un totale di 757 bambini e 72 operatori scolastici. Il dato sale a 95 per la scuola primaria (1.689 studenti) mentre sono 19 le classi in quarantena alle medie con 4 operatori scolastici coinvolti e 332 alunni. Il dato scende sensibilmente alle superiori dove risultano attualmente in quarantena 4 classi e poco meno di cinquanta ragazzi.

In Lombardia complessivamente sono in quarantena 683 classi per un totale di oltre 9mila studenti.

Prosegue la campagna vaccinale

Intanto in Lombardia continua la campagna vaccinale. Negli ultimi sette giorni sono state somministrate 712.641 dosi di vaccino, per una media giornaliera di 101.805 iniezioni. Ha già effettuato la terza dose il 36% dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose, pari al 55% dei cittadini per i quali sono trascorsi 150 giorni dalla seconda dose e quindi effettivamente vaccinabili con la terza), con percentuali che sfiorano l’80% per gli over 80, il 55% per i 70enni, il 50% per i 60enni, il 39% per i 50enni, il 25% per i 40enni, il 20% per i 30enni, il 15% per i ventenni e il 2% per gli adolescenti 12/19 anni. Numeri alti anche per le prenotazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno raggiunto quota 114.885, il 18% della platea di riferimento, di cui 32.043 già vaccinati (5%). Le adesioni alla campagna vaccinale si attestano oggi all’88% della platea Istat di 9.597.086 cittadini, con una percentuale del 96% fra gli over 60 e del 93% fra gli over 12.