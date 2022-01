Quante sono le classi in quarantena a Monza e Brianza

Sono quasi 10mila i bambini dell'asilo e gli studenti che tra Monza e Brianza e la provincia di Lecco sono a casa, in quarantena. Le classi chiuse per la presenza di casi di covid-19 alla data di lunedì 16 gennaio, come comunicato da Ats Brianza, sono 873 con un totale di 9.701 bambini e ragazzi coinvolti e 459 operatori scolastici.

Quante classi in quarantena in Brianza

Per quanto riguarda quelle di Monza sono 580, 5.789 gli studenti coinvolti e 328 gli operatori. Per la Brianza (Monza e Lecco) le classi degli asili nido e delle scuole materne chiuse questa settimana risultano 197 (152 solo a Monza) con 2.54 bambini coinvolti e 272 operatori scolastici. Per le scuole primarie ci sono 263 classi in quarantena con 3.292 bambini coinvolti (167 solo in provincia di Monza con 1.836 scolasri e 112 operatori scolastici). Sono 154 le classi chiuse alle medie (96 a Monza e Brianza) e 259 alle superiori con 2.353 ragazzi coinvolti. Se si scorpora il dato brianzolo da quello lecchese le classi chiuse sono 165.

Numeri in crescita rispetto alla settimana scorsa: "al decremento osservato nelle settimane precedenti e connesso al periodo di chiusura scolastica per le vacanze natalizie segue un incremento generale che si evidenzia in tutti i cicli scolastici".