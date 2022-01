Bollettino covid 26 gennaio: quasi 28mila nuovi positivi, ma calano i ricoveri

Sono 27.808 i nuovi positivi in Lombardia, di cui 2.577 tra Monza e la Brianza. Questo il dato diffuso nel tardo pomeriggio con il bollettino diramato dal Pirellone. A seguito di 208.039 tamponi processati sono oltre 27.800 i nuovi casi di persone contagiate dal virus: il tasso di positività si attesta al 13,3%.

Diminuiscono i ricoveri. Sono 259 i posti letto occupati da pazienti con gravi difficoltà respiratorie (-5 rispetto a ieri). In calo anche i pazienti positivi ricoverati nei reparti ordinari: sono 3.405 (-6 rispetto al giorno precedente). Purtroppo non si ferma la scia di morte. Sono 74 i malati con covid che nelle ultime 24 ore sono morti in Lombardia, facendo salire il conteggio dei deceduti a 36.758 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 8.302 di cui 3.109 a Milano città;

Bergamo: 2.947;

Brescia: 3.961;

Como: 1.521;

Cremona: 1.017;

Lecco: 732;

Lodi: 664;

Mantova: 1.435;

Monza e Brianza: 2.577;

Pavia: 1.588;

Sondrio: 338;

Varese: 1.917.