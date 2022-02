Bollettino covid 19 febbraio: 5.231 nuovi contagi, 49 morti

Dimuniscono i casi di covid in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono 5.231 i contagiati in Lombardia (182 in meno rispetto al giorno precedente), di cui 436 tra Monza e provincia. I nuovi contagiati sono stati individuati a fronte di 69.315 tamponi effettuati, su un totale di 32.478.904 da inizio emergenza.

Purtroppo non si ferma la scia di morte: sono 49 le persone contagiate che nelle ultime 24 ore sono morte (10 in meno rispetto a ieri). Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 1.391 di cui 156 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 139.675 soggetti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 2.115.299 (+12.485).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1498, Brescia 749, Varese 474, Monza e Brianza 436, Bergamo 375, Como 351, Pavia 318, Mantova 288, Cremona 201, Lecco 130, Lodi 115, Sondrio 96.