Bollettino covid 23 agosto: in Lombardia 200 positivi e nessun morto

Il bollettino covid di lunedì 23 agosto diffuso nel tardo pomeriggio rivela che sono 200 in Lombardia le persone risultate positive al covid nelle ultime 24 ore. Tra Monza e provincia i nuovi contagiati sono 8.

Il dato emerge dai 10.489 tamponi eseguiti che attestano la percentuale di positività all'1,9%. La situazione negli ospedali lombardi registra un lieve incremento di accessi: +2 in terapia intensiva (per un totale di 43 posti letto occupati), e +9 nei reparti non intensivi (per un totale di 320 posti letto occupati).

Fortuntamente nelle ultime 24 ore in Lombardia non si registrano decessi a causa del covid. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria nella nostra regione sono 33.880 le persone uccise dal coronavirus.