Bollettino covid 4 febbraio: oltre 11mila nuovi casi, ma diminuiscono i ricoveri

Sono 11.340 i nuovi contagiati dal covid in Lombardia, di cui 895 tra Monza e provincia. Questo il dato del bollettino diramato nel tardo pomeriggio dal Pirellone. Sono stati processati 133.783 tamponi, il tasso di positività continua a scendere e ha raggiunto l'8,4%.

Cala la pressione anche sugli ospedali: 87 pazienti in meno nelle ultime 24 ore. Sono 216 i posti letto occupati nelle terapie intensive da pazienti contagiati (-2 rispetto al giorno prima), e 2.814 quelli nei reparti ordinari (-85 rispetto a ieri). Purtroppo non si ferma la scia di morti. Sono 77 nelle ultime 24 ore le persone positive che in Lombardia sono morte, facendo salire il bilancio a 37.493 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.457 di cui 1.362 a Milano città;

Bergamo: 1.052;

Brescia: 1.547;

Como: 716;

Cremona: 397;

Lecco: 278;

Lodi: 211;

Mantova: 581;

Monza e Brianza: 895;

Pavia: 618;

Sondrio: 155;

Varese: 1.023.