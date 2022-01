Bollettino covid 6 gennaio: tasso di positività al 22%, 46 i morti

Nel giorno dell'Epifania sono 52.693 i nuovi contagiati in Lombardia. Il tasso di positivià scende leggermente e si attesta al 22,9% (ieri era al 24%).

Sono 4.912 i nuovi contagiati tra Monza e Brianza.

Aumentano i ricoveri in terapia intesiva e nei reparti ordinari. Le persone ricoverate in terapia intensiva per grave insufficienza respiratoria sono 3 in più rispetto a ieri; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 229 casi. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 99 unità per un totale di 2.519. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 2.748 persone affette da SarsCov2 (102 in più rispetto a mercoledì).

Purtroppo non si ferma la scia di morte: sono 46 le persone contagiate dal covid che nelle ultime ore sono morte in Lombardia.

In isolamento domiciliare ci sono 428.821 lombardi.

I positivi per provincia: a Milano sono 17.036 i postivi, a Bergamo 4.709, a Brescia 6.615, a Como 2.737, a Cremona 1.681, a Lecco 1.688, a Lodi 1.659, a Monza e Brianza 4.912, a Mantova 1.704, a Pavia 2.758, a Sondrio 852, a Varese 4.531