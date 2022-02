Bollettino covid 9 febbraio: a Monza 825 contagi, 29 morti in Lombardia

La curva dei contagi (e oggi anche quella dei decessi) inizia a scendere. In Lombardia a fronte di 105.193 tamponi eseguiti sono 9.374 i nuovi positivi. A Monza e in Brianza nelle ultime 24 ore sono state individuate 825 nuove persone che hanno contratto il virus.

Continua a diminuire anche la pressione sugli ospedali della Lombardia. Sono 2.585 i posti letto occupati dai pazienti contagiati: 192 sono ricoverati in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri) e 2.393 nei reparti ordinari (-126 rispetto a martedì). Il numero dei morti continua a crescere, anche se in modo più lento rispetto agli ultimi giorni. Sono 29 le persone contagiate dal virus che nelle ultime 24 ore sono morte in Lombardia. Purtroppo dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 37.792 i lombardi positivi al covid che sono morti.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.808 di cui 1.057 a Milano città;

Bergamo: 836;

Brescia: 1.241;

Como: 583;

Cremona: 360;

Lecco: 234;

Lodi: 228;

Mantova: 523;

Monza e Brianza: 825;

Pavia: 516;

Sondrio: 167;

Varese: 730.