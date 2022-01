Bollettino covid 9 gennaio: oltre 36.800 nuovi contagi, aumentano i ricoveri

Il bollettino del 9 gennaio 2022 relativo alla diffusione del covid 19 in Lombardia è stato pubblicato dalla Regione e dal ministero della Salute. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 36.858, su un totale di 191.021 tamponi realizzati. La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è del 19,3%. Attualmente oltre mezzo milioni di lombardi è in isolamento domiciliare: 505.997.

I ricoverati in area medica sono 2.887 (+280 nelle ultime 24 ore). I ricoverati in terapia intensiva sono 244 (+7). I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono complessivamente però 27, 12 le persone dimesse e 8 le persone decedute mentre erano in intensiva. Sono invece 38 i morti complessivi registrati nelle ultime 24 ore.

Il tasso di occupazione dei letti in area medica è del 27,6%. Quello dei letti in terapia intensiva è del 15,9%.

I casi divisi per provincia

I ricoverati non vaccinati

In Lombardia i ricoverati in terapia intensiva (all'8 gennaio), stando ad una nota della Regione, possono dividersi nelle due categorie: non vaccinati e vaccinati. Dai dati emerge che i non vaccinati sono più giovani. I non vaccinati under 60 ricoverati in terapia intensiva sono quasi il doppio degli under 60 vaccinati (46 a 24).

Tra i non vaccinati è più alta la percentuale dei ricoverati con polmonite e dei pazienti che necessitano di ventilazione invasiva. Tra i ricoverati non vaccinati più alta la percentuale delle donne, rispetto ai vaccinati.

Si ricorda che i vaccinati con almeno una dose in Lombardia sono 8.467.696 con una percentuale di copertura del 93,3% tra gli over 12 e del 96% tra gli over 60, con percentuali calcolate su platea di popolazione Istat.