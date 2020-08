Coronavirus, 97 casi in Lombardia e +3 a Monza e Brianza: c'è un'altra vittima del virus

Un altro decesso causato dal covid-19 e 97 nuovi casi positivi. Sono quasi un centinaio i soggetti con tampone positivo emersi tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto in Lombardia, secondo quanto emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal Pirellone. Dei nuovi casi 15 risultano debolmente positivi e 2 cittadini invece hanno avuto un esito positivo dopo il test sierologico. Nella provincia di Monza e Brianza risultano 3 nuovi contagi. Sono 258 le persone guarite/dimesse nelle ultime ventiquattro ore mentre sono crollati di 17 unità i ricoveri nei reparti non intensivi.

Attualmente invece i pazienti covid nei reparti ad alta specializzazione sono 12, con una persona in più rispetto a giovedì. Il virus nell'ultima giornata in Lombardia ha fatto anche una vittima in più: con un nuovo decesso per un totale di 16.836 morti nella regione dall'inizio della pandemia.