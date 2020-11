Covid, anche a Monza numeri in "lieve diminuzione": sono 100 i nuovi contagi

I primi segnali di rallentamento del virus arrivano anche a Monza. Ma la cautela resta d'obbligo. A parlare di "dati in lieve diminuzione rispetto al trend drammatico dei giorni scorsi" è stato il sindaco Dario Allevi che mercoledì sera ha fatto il punto sulla situazione relativa all'emergenza sanitaria in città e sul numero dei contagi.

In totale nella giornata di mercoledì 18 novembre sono stati 100 i nuovi casi positivi accertati nel capoluogo brianzolo e 675 in tutta la provincia. "Risultano in calo anche i ricoveri nel nostro ospedale, dove la pressione resta comunque molto elevata" ha specificato Allevi. "Ringrazio quanti hanno ascoltato il nostro appello e si sono adoperati per favorire il trasferimento di alcuni pazienti in ospedali di altre province, mentre attendiamo per la fine della settimana una quantificazione precisa degli aiuti che potrà fornirci il personale sanitario militare" ha aggiunto il primo cittadino.

Intanto per la giornata di giovedì è stata convocata una videoconferenza tra Regione Lombardia e i sindaci dei capoluoghi di provincia "per gli aggiornamenti sull'andamento del contagio e sugli scenari possibili per l'organizzazione delle prossime settimane". Come ribadito dal governatore Attilio Fontana già da venerdì scorso i numeri della Lombardia avrebbero fatto classificare la regione in zona arancione ma per ipotizzare scenari di cambiamento di livello di rischio bisogna attendere almeno due settimane di consolidamento o miglioramento delle cifre.