Coronavirus, salgono i contagi a Monza e Brianza: +18 casi, 174 in Lombardia

Sono 174 i nuovi casi positivi emersi in Lombardia, 18 di questi a Monza e Brianza. Cifra in aumento rispetto alle giornate passate quando il numero di contagi non aveva mai superato la decina. Tanti di riflesso anche i tamponi processati che nelle ultime ventiquattro ore sono stati quasi 11mila (10.703). Come reso noto con il bollettino di Regione Lombardia dei 174 casi 26 risultano 'debolmente positivi' e 10 sono emersi a seguito di test sierologico.

Sono 17 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con una persona in più rispetto a giovedì, e 149 i soggetti ancora ospedalizzati, sei in meno rispetto a ieri. Il coronavirus purtroppo uccide ancora e nelle ultime ventiquattro ore sono state sei le persone che hanno perso la vita in Lombardia, con il totale delle vittime che è salito a 16.852.