Coronavirus, 44 nuovi positivi e solo un caso a Monza e Brianza: i numeri di oggi

Un solo nuovo caso positivo a Monza e Brianza e 44 persone contagiate tra lunedì 3 e martedì 4 agosto in Lombardia. Dei nuovi soggetti positivi 14 risultano 'debolmente positivi' e 4 persone hanno ottenuto la conferma tramite il test sierologico. Continuano ad aumentare i pazienti guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri nei reparti covid a bassa intensità, con due persone in meno in ospedale rispetto a lunedì. Invariato invece il numero dei pazienti ancora in terapia intensiva: nove in tutto.

Due le province in cui non si sono registrati nuovi contagi nelle ultime ventiquattro ore: Lecco e Pavia. Una sola invece la vittima del virus, con il numero di morti causate dalla pandemia solo in Lombardia che sale quindi a 16.819.