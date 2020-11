Coronavirus, 91 positivi a Monza in un giorno: i timidi segnali di miglioramento in città

Numeri alti ma un po' più bassi rispetto ai giorni scorsi. Sono i primi, timidi, segnali di frenata dell'evenzata del virus a Monza e in Brianza. Nella giornata di giovedì 19 novembre i nuovi positivi accertati sono stati 873 in provincia. E 91 solo a Monza. Numeri a due cifre, che fanno sperare.

"L'ho voluto fortemente fin dai giorni scorsi e sono soddisfatto che oggi tutti i Sindaci dei capoluoghi lombardi abbiano accettato che la Lombardia prosegua compatta la battaglia contro il covid19. Sono convinto che solo uniti si vince: abbassare ora la guardia in una zona magari meno colpita di altre significherebbe prolungare ancora la fase delle restrizioni" ha spiegato il sindaco di Monza Dario Allevi a commento della videoconferenza tenutasi nella giornata di mercoledì con i primi cittadini e Regione Lombardia. "Con il Presidente Fontana ci siamo dati appuntamento fra una settimana per valutare ancora una volta insieme l’evoluzione epidemiologica ed eventualmente ipotizzare qualche allentamento delle misure attuali" ha aggiunto.

Fino al 27 novembre dunque tutta la Lombardia sarà zona rossa, Monza compresa. "Prorogheró fino a quella data la sospensione delle strisce blu, dei parcheggi a disco orario e dei divieti di sosta per il lavaggio strade a Monza" ha specificato il primo cittadino monzese.

I contagi e i ricoveri a Monza

"Per il secondo giorno consecutivo i dati della nostra città registrano un miglioramento, infatti sono +91 le persone positive rispetto a ieri (finalmente un numero a due cifre)" ha annunciato Allevi. Dati in miglioramento - in linea con gli standard regionali che per la prima volta giovedì hanno fatto registrare un decremento dei ricoveri in terapia intensiva) - anche dagli ospedali. "Anche in ospedale si registrano ricoveri in diminuzione, soprattutto grazie ai trasferimenti verso altri nosocomi meno congestionati e all'aumento delle dimissioni".

"Il vero dato incoraggiante è l'ormai famoso indice RT che è sceso a 1,1 a Monza in linea (anzi leggermente meglio) rispetto alla media regionale che si attesta a 1,15. Proprio questa situazione suggerisce di proseguire gli sforzi in maniera omogenea, per consolidare la curva della discesa e conquistare - prima o poi ce la faremo - ciò che ci manca di più: la normalità" ha concluso Allevi.