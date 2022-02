Il contagi rallentano: 808 classi in quarantena tra Monza e la Brianza

Il covid rallenta: sono in diminuzione i contagi nelle scuole di Monza e Brianza. Nel consueto bollettino settimanale diffuso dalla Direzione generale welfare – Unità operativa Prevenzione della Regione.

Attualmente sono 808 le classi in quarantena tra Monza e Brianza, 12.351 gli studenti a casa, e 746 gli operatori scolastici. Il trend dei contagi risulta in riduzione in tutte le fasce di età considerate, rispetto alla settimana precedente; in particolare nella fascia 14-18 anni si conferma un decremento dei casi già attivo a partire dall'ultimo mese.

La fascia d'età maggiormente colpita risulta quella degli alunni della scuola elementare: 4.913 alunni in quarantena; 2.602 quelli dei bimbi del nido e della scuola dell'infanzia; 2.342 gli studenti della scuola secondaria di primo grado; 2.494 quelli della secondaria di secondo grado.

Intanto in Lombardia prosegue senza sosta la campagna vaccinale per i più piccoli. Sabato 5 febbraio al centro vaccinale di Verano Brianza due ore di vaccinazioni senmza prenotazione. Nell'ultimo fine settimana sono stati 24.358 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati nei 28 hub della Regione in occasione dell’Open day. E oltre duemila hanno aderito alla canpagna vaccinale nel weekend nei centri della Ats Brianza.