Bollettino covid 23 gennaio: calano i contagi e i ricoveri

Quasi 10mila casi in meno in 24 ore. Sono 21.700 i nuovi positivi individuati in Lombardia nell'ultima giornata, ieri erano 31.164. Di cui 1.821 tra Monza e Brianza.

Questi i dati diffusi dal Ministero con il consueto bollettino divulgato nel tardo pomeriggio. A fronte di 162.678 tamponi processati sono stati individuati 21.700 nuovi casi di covid, con un tasso di positività che scende ulteriormente al 13.34%.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 14 nuovi ingressi in terapia intensiva in Lombardia. Adesso sono 267 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali (7 in meno rispetto a ieri). In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 65 unità per un totale di 3.396. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 3.663 persone contagiate (72 in meno rispetto a sabato). Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 39.966; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 1.437.392.

Purtroppo si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 67 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 36.527.

I casi per provincia: Milano 6006, Brescia 3.122, Varese 1.610, Monza e Brianza 1.821, Bergamo 2.351, Como 1.390, Pavia 1.257, Mantova 1.209, Cremona 803, Lecco 666, Lodi 418, Sondrio 427.