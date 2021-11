Bollettino covid 27 novembre: 1.926 nuovi contagi in Lombardia

Diminuiscono i nuovi contagi, ma aumentano i morti. Sono 1.926 le persone che nelle ultime 24 ore sono risultate positive al covid in Lombardia, di cui 169 tra Monza e provincia.

Questo il dato diffuso come di consueto nel tardo pomeriggio dal Ministero della Salute.

Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati nelle terapie intensive: come ieri sono 81 i malati con grave insufficienza respiratoria. Calano quelli dei contagiati ricoverati nei reparti ordinari che oggi sono 686.

Purtroppo non si ferma la scia di morte: nelle ultime 24 ore sono state 14 le persone contagiate che non hanno vinto la loro battaglia contro il virus. Un numero doppio rispetto a quelli di ieri, facendo salire il numero delle vittime complessive in Lombardia a 34.344 dall'inizio della pandemia.

I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 864.889 (+795). Gli attualmente positivi in totale sono 27.744 (+1.117).

I nuovi casi per provincia: Milano 567, Brescia 287, Varese 293, Monza e Brianza 169, Como 100, Bergamo 133, Pavia 73, Mantova 50, Cremona 81, Lecco 40, Lodi 36, Sondrio 35.