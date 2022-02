Bollettino covid 7 febbraio: oltre 3mila nuovi positivi, 70 i morti

Sono 3.116 i nuovi contagiati in Lombardia, di cui 212 tra Monza e Brianza. Questi i dati del consueto bollettino diffuso nel tardo pomeriggio dal Pirellone. A fronte di 44.765 tamponi processati in Lombardia sono stati individuati poco più di 3mila nuovi positivi. Il tasso di positività è sceso al 6,9%.

Continua a scendere anche la pressione sugli ospedali. Sono 30 i pazienti in meno rispetto a ieri: 207 sono ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a domenica) e 2.558 nei reparti ordinari (-24 rispetto al giorno precedente). Purtroppo non si ferma la scia di morte. Sono 70 le persone contagiate che nelle ultime 24 ore sono morte, facendo salire il bilancio a 37.713 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.055 di cui 507 a Milano città;

Bergamo: 225;

Brescia: 469;

Como: 250;

Cremona: 80;

Lecco: 60;

Lodi: 38;

Mantova: 83;

Monza e Brianza: 212;

Pavia: 192;

Sondrio: 35;

Varese: 298.