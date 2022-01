Al San Gerardo continuano a diminuire i pazienti covid

Per la seconda settimana notizie positive dal San Gerardo: in calo il numero dei pazienti covid. Il consueto bollettino diffuso nella tarda mattinata di lunedì 31 gennaio attesta l'andamento di sette giorni fa. Attualmente sono 143 i malati contagiati ricoverati nel nosocomio di via Pergolesi, 33 in meno rispetto a lunedì scorso.

Di questi 143 malati covid: 113 sono ricoverati in malattie infettive, 11 in pneumologia, 12 in terapia intensiva, 6 in terapia intensiva respiratoria, e 1 in un altro reparto. L'età media dei pazienti è di 72 anni. Sono 16 i malati covid che nell'ultima settimana sono morti. Negli ultimi sette giorni sono stati 1.358 gli utenti che si sono rivolti al pronto soccorso del San Gerardo, 142 con sintomatologia covid (di cui 53 sono stati ricoverati).

"Il plateau è stato raggiunto ed è iniziato un significativo calo di nuovi contagi e di riflesso anche di ospedalizzazione - spiega il professor Paolo Bonfanti, direttore dell'Unità operativa di malattie infettive del San Gerardo -. L’indice Rt è sceso sotto a uno, sotto la soglia epidemica, quindi la fase di discesa dovrebbe essere

consolidata e questa è una buona notizia. Non dobbiamo tuttavia pensare che l’emergenza sia terminata: in ospedale vi sono attualmente ancora cinque reparti di degenza occupati da malati covid, reparti che in una situazione normale sarebbero destinati a malati con altre patologie. In Lombardia fino alla settimana scorsa c’erano ancora circa 20.000 nuovi casi al giorno. Occorre quindi proseguire sia la campagna di vaccinazione, soprattutto negli over 50 e nei bambini nella fascia tra i 5 e i 12 anni, e continuare ad osservare le norme di mitigazione della pandemia (mascherina e distanziamento). La versione raccontata da alcuni medici per cui la variante Omicron sia poco più che un raffreddore non corrisponde alla realtà delle cose”.