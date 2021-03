Negli ospedali di Monza e Brianza gli accessi dei malati covid rallentano

Monza e la Brianza commemorano i morti del covid. Ma, a un anno dall’inizio della pandemia e nel pieno della terza ondata, gli ospedali del territorio sono sempre pieni di malati contagiati.

Il bollettino di giovedì 18 marzo sembra però annunciare una inversione, con un numero di pazienti pressoché uguale a quello del giorno prima. Al Policlinico di Monza sono ricoverati 114 malati di cui 7 in terapia intensiva (mercoledì erano 112 di cui 9 in terapia intensiva); all’Asst Brianza sono 279 (come il giorno prima) con alle ore 12 una ventina di pazienti in Pronto soccorso in attesa di essere ricoverati. All’ospedale di Vimercate ci sono 165 pazienti covid di cui 12 in terapia intensiva; a Desio 69 di cui 7 in terapia intensiva e a Carate 45. Dall’ospedale San Gerardo i dati aggiornati a lunedì 15 marzo erano di 242 pazienti covid di cui 32 in terapia intensiva.

Intanto nella mattinata di oggi in numerosi comuni della provincia di Monza e Brianza si è celebrata la cerimonia di ricordo delle vittime del covid. Un momento di preghiera e di raccoglimento davanti alle steli allestite nei cimiteri cittadini, alla presenza delle autorità civili, militari e dei numerosi volontari del soccorso che hanno partecipato in prima linea alla battaglia contro il covid.