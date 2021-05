Continuano a diminuire i pazienti covid che necessitano le cure in ospedale

Continua a scendere il numero dei pazienti covid che necessitano l’ospedalizzazione, i posti letto nelle terapie intensive si liberano.

I dati che arrivano dagli ospedali di Monza e Brianza confermano un andamento positivo: continuano a diminuire i ricoverati all’Asst Brianza, situazione invece stazionare all’ospedale San Gerardo con la costante di un dato dimezzato (rispetto a un mese fa) dei posti letto della terapia intensiva.

Il bollettino di mercoledì 5 maggio: all’Asst Brianza sono ricoverati 182 malati con covid (mercoledì 28 aprile erano 213) di cui 97 a Vimercate (8 in terapia intensiva), 64 a Desio (6 in terapia intensiva) e 21 a Carate; all’ospedale San Gerardo sono ricoverati 129 pazienti con covid (una settimana fa erano 152) di cui 16 in terapia intensiva; al Policlinico di Monza sono 55 i pazienti covid (una settimana fa erano 50) di cui 4 in terapia intensiva.

Rispetto a una settimana fa si sono liberati 49 posti letto covid.