I reparti covid si svuotano, ma le terapie intensive restano stabili: i dati dagli ospedali

I numeri dei ricoverati continuano a scendere, anche se lentamente. I posti letto nei reparti covid continuano a liberarsi, calano (piano) anche quelli nelle terapie intensive.

La seconda settimana di maggio si apre con dati che fanni ben sperare, soprattutto se confrontati con quelli di quindici giorni fa. All'ospedale San Gerardo di Monza sono ricoverati 118 pazienti covid (di cui 15 in terapia intensiva): il 26 aprile erano 161 di cui 16 in terapia intensiva. Al Policlicno di Monza sono 44 (di cui 5 in terapia intensiva): due settimana fa erano 54 (di cui 6 in terapia intensiva).

All'Asst Brianza 15 giorni fa i ricoveri erano 226 mentre il dato odierno è di 160 pazienti covid positivi: 98 a Vimercate di cui 8 persone in terapia intensiva e 13 con il supporto del casco cpap. A Desio i ricoveri sono 44 di cui cinque in terapia intensiva e 9 con cpap. A Carate Brianza i pazienti covid positivi risultano 18. Nessuna attesa nei Pronto Soccorso.