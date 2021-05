I pazienti covid continuano a diminuire: sono 135 i malati contagiati ricoverati negli ospedali

Negli ospedali di Monza e Brianza i pazienti covid sono 135. Sono molti confortanti i dati che arrivano dagli ospedali del territorio. Era dallo scorso autunno che non si registravano numeri così bassi.

I bollettini di lunedì 31 maggio sono carichi di speranza: all'ospedale San Gerardo sono ricoverati 51 malati con covid, di cui 10 in terapia intensiva. Una settimana fa i malati contagiati ricoverati all'ospedale di via Pergolesi erano 63. Al Policlinco si contano sulla punta delle dita. Sono 8 di cui 2 in terapia intensiva.

Continua a decrescere il numero delle persone contagiate da covid che necessitano il ricovero all'Asst Brianza, dimezzati i ricoveri in terapia intensiva. All'Asst Brianza ci sono 75 pazienti covid: a Vimercate 38 di cui 1 in terapia intensiva, a Desio 23 di cui 2 in terapia intensiva, a Carate 14.