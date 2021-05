In un mese dimezzato il numero dei ricoverati covid negli ospedali di Monza e Brianza

I ricoverati con covid negli ospedali di Monza e Brianza sono 375, la metà rispetto a un mese fa. Continua a scendere il numero dei pazienti che, a causa del coronavirus, necessitano dell’ospedalizzazione.

Il bollettino di lunedì 3 maggio è molto confortante. All’Asst Brianza per la prima volta dopo mesi il numero dei ricoverati è sotto quota 200, e all’ospedale San Gerardo di Monza è dimezzato il numero dei contagiati in terapia intensiva.

Ecco i dati: all’Asst Brianza ci sono 186 pazienti contagiati (lunedì erano 226) e alle 13 non c’erano malati contagiati in attesa di ricovero. A Vimercate sono ricoverati 95 degenti covid di cui 8 in terapia intensiva; a Desio sono 67 di cui 6 in terapia intensiva; a Carate sono 24. Numeri molto confortanti anche dall’ospedale San Gerardo di Monza: sono ricoverati 129 malati covid di cui 16 in terapia intensiva. In una settimana il numero dei degenti contagiati è diminuito di 32 unità. Infine al Policlinico di Monza sono ricoverati 60 malati covid di cui 4 in terapia intensiva. In questo caso si registra però un lieve incremento: sette giorni fa erano ricoverati 54 malati con covid.

Intanto prosegue la campagna vaccinale