Gli accessi covid aumentano, in 20 in attesa di ricovero al Pronto soccorso dell'Asst Brianza

I numeri continuano a crescere. I brianzoli contagiati dal covid che necessitano le cure in ospedale stanno aumentando.

Il bollettino dei ricoveri di martedì 16 marzo conferma numeri superiori rispetto a quelli del giorno prima. Al Policlinico di Monza i pazienti covid ricoverati sono 103 di cui 9 in terapia intensiva (il giorno prima erano 92 e 8 in terapia intensiva); all’Asst Brianza sono 273 (il giorno prima erano 265) e alle 13 risultavano oltre 20 pazienti contagiati in Pronto soccorso in attesa di ricovero. A Vimercate sono ricoverati 162 pazienti di cui 8 in terapia intensiva e 45 con cpap; a Desio sono 67 di cui 5 in terapia intensiva e 14 con cpap; a Carate sono 44. Dall’ospedale di Monza non abbiamo ricevuto aggiornamenti. La direzione ha scelto di fornire il bollettino solo una volta alla settimana. Ieri i pazienti covid erano 242 (34 in più rispetto all’ultimo bollettino di tre giorni prima)di cui 32 ricoverati in terapia intensiva.

Intanto dal territorio arrivano anche notizie positive. Don Davide, sacerdote di Agrate ha terminato la sua quarantena. Sta meglio e ringrazia la comunità. Nel frattempo questa sera sul canale Youtube della comunità pastorale Casa di Betania di Agrate è prevista una veglia di preghiera per tutti i malati e in particolare don Mauro che sta ancora combattendo contro il covid.