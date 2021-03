L'emergenza non si ferma: in una mattina 24 pazienti covid in Ps in attesa di ricovero

Il numero non si ferma, ma rispetto a una settimana fa l’andamento sembra meno importante. Anche se resta sempre elevato il numero dei brianzoli contagiati che necessitano le cure ospedaliere, e una media giornaliera di oltre una ventina di pazienti covid in Pronto soccorso in attesa di essere ricoverati.

Il bollettino di lunedì 22 marzo attesta numeri superiori rispetto a una settimana fa. Al Policlinico di Monza sono ricoverati 116 pazienti di cui 9 in terapia intensiva (lunedì 15 marzo erano 100); all’Asst Brianza sono 301 e alle ore 12.30 erano 24 i contagiati covid in Pronto soccorso in attesa di essere ricoverati (una settimana fa in Asst Brianza i ricoveri covid erano 265). All’ospedale di Vimercate sono ricoverati 173 pazienti di cui 12 in terapia intensiva e 41 che necessitano la cpap; a Desio sono 87 di cui 7 in terapia intensiva e 20 con cpap; a Carate 42 di cui 2 con cpap.

L’ultimo bollettino diramato dall’ospedale San Gerardo di Monza è di giovedì 18 marzo: nel nosocomio di via Pergolesi erano ricoverati 263 pazienti di cui 36 in terapia intensiva e 12 in sub intensiva. L’età media dei ricoverati è di 64 anni, mentre l’età media dei pazienti in terapia intensiva è di 62 anni. C’è stato un picco di accessi nella giornata di mercoledì: 33 i pazienti covid ricoverati. Rispetto alla prima e alla seconda ondata non si è fermato l’accesso al Pronto soccorso dei pazienti non contagiati.

Intanto non si fermano le richieste di prudenza da parte delle amministrazioni comunali e gli inviti a rispettare scrupolosamente le indicazioni per contenere il contagio.